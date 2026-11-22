От 63 до 67 членов экипажа круизного лайнера Villa Vie Odyssey уже более трех недель остаются на борту у берегов Сингапура и не могут вернуться домой.

Моряки жалуются на тяжелые бытовые условия и неоднократные переносы сроков репатриации. Они хотят как можно скорее покинуть судно. Об этом со ссылкой на членов команды сообщает Business Insider.

Компания Villa Vie приостановила эксплуатацию лайнера 27 октября, а пассажиров проекта кругосветного «бесконечного круиза» высадили в камбоджийском городе Сиануквиль. Организаторы объяснили досрочное завершение путешествия резким ростом цен на топливо: по их данным, с начала палестино-израильского конфликта горючее подорожало более чем на 300%.

10 ноября лайнер арестовали в Сингапуре по решению суда. Сооснователь Villa Vie Микаэль Петтерсон сообщил Business Insider, что для перемещения судна с якорной стоянки к причалу требуется разрешение судебного пристава. После этого экипаж сможет сойти на берег.

Ранее РСТ прокомментировал ситуацию с болезнью пассажиров на круизном лайнере.