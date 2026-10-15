Северный экспорт: почему власти региона решили направить грузы через порт Сабетта

Кемеровская область прорабатывает проект создания нового транспортного коридора для экспорта продукции через северные морские пути. Как сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в ходе Международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве, новый мультимодальный водный маршрут должен пройти от города Юрга по рекам Томь и Обь с непосредственным выходом в арктический морской порт Сабетта. По словам главы региона, этот проект способен существенно диверсифицировать логистические потоки и укрепить роль Арктической зоны в национальной транспортной системе России. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС .

Новый транспортный коридор из Юрги к Северному морскому пути

В рамках развития экспортного потенциала Сибири власти Кемеровской области оценивают экономическую и логистическую целесообразность водного маршрута, связывающего промышленные узлы региона с побережьем Северного Ледовитого океана.

Проект предполагает отправку грузов из города Юрга по внутренним водным артериям — рекам Томь и Обь — с дальнейшим выходом судов в акваторию Обской губы к крупному морскому порту Сабетта.

Значение проекта для Арктической зоны и экспортных поставок

Губернатор Илья Середюк подчеркнул, что проектируемая транспортная артерия призвана стать дополнительным надежным каналом для вывоза региональной продукции на внешние рынки.

Реализация инициативы также усилит стратегическую роль Арктической зоны Российской Федерации как ключевого элемента единой национальной транспортной и логистической сети.

Российская энергетическая неделя как площадка для презентации инициатив

Заявление о проработке нового водного маршрута было сделано главой Кузбасса на полях Международного форума «Российская энергетическая неделя», который проходит в Москве с 14 по 16 октября.