Роковой стык с Итальяно: как Даниил Худяков получил тяжелейшую травму
Sky Sport: главный тренер «Штурма» рассказал о сложной операции Худякова
Эпизод произошел в середине первого тайма (на 21-й минуте): Худяков вышел из ворот, чтобы выбить мяч, но в этот момент в него врезался игрок соперника Джейкоб Итальяно. В результате столкновения нога голкипера неестественно выгнулась.
Медицинская бригада несколько минут оказывала помощь игроку прямо на газоне, после чего унесла его с поля на носилках. Место в воротах занял Аммар Хелак, а сам матч завершился разгромной победой «Штурма» со счетом 6:1.