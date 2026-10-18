Роковой стык с Итальяно: как Даниил Худяков получил тяжелейшую травму

Sky Sport: главный тренер «Штурма» рассказал о сложной операции Худякова

Общество

Эпизод произошел в середине первого тайма (на 21-й минуте): Худяков вышел из ворот, чтобы выбить мяч, но в этот момент в него врезался игрок соперника Джейкоб Итальяно. В результате столкновения нога голкипера неестественно выгнулась.

Медицинская бригада несколько минут оказывала помощь игроку прямо на газоне, после чего унесла его с поля на носилках. Место в воротах занял Аммар Хелак, а сам матч завершился разгромной победой «Штурма» со счетом 6:1.

Читайте также

«Деньги любят тишину»: четверть россиян откладывает наличные на крупные покупки в конверт

«Деньги любят тишину»: четверть россиян откладывает наличные на крупные покупки в конверт

Онищенко высказался об эпидемиологической ситуации в России

Онищенко высказался об эпидемиологической ситуации в России

Чужие серверы в дата-центре: удар по «Яндексу» обрушил сторонние сервисы

Чужие серверы в дата-центре: удар по «Яндексу» обрушил сторонние сервисы

Октябрь на даче: садовод перечислила дела, которые нельзя откладывать

Октябрь на даче: садовод перечислила дела, которые нельзя откладывать

Развеян главный миф о флешках и «безопасном извлечении»

Развеян главный миф о флешках и «безопасном извлечении»

Бегут от радиации: в российском регионе сбывают квартиры за цену нового IPhone

Бегут от радиации: в российском регионе сбывают квартиры за цену нового IPhone

Заявление Пухова: мэр Энергодара прокомментировал очередную атаку беспилотника

Акция в Котельниках: воспитанники детсада почтили память героев

Акция в Котельниках: воспитанники детсада почтили память героев

УАЗ прибавил в цене 80 тысяч рублей: какие модели подорожали сильнее

Бесплатный санаторий для учителей: в России предложили новую меру поддержки

Более миллиона учителей уже получают пенсию за педагогический стаж

Косолапый рейд: в Югре медведь с табличкой в зубах остановил «Камаз»

Косолапый рейд: в Югре медведь с табличкой в зубах остановил «Камаз»

Добавьте mosregtoday.ru в избранное