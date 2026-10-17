«Предновогодняя неделя будет составлять четыре рабочих дня»: в 2027 году россиян ждут семь коротких недель

В 2027 году жителей России ожидают семь рабочих недель сокращенной продолжительности. Они придутся на февраль, март, дважды на май, а также на июнь, ноябрь и декабрь. Об этом в беседе с ТАСС сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«На 2027 год предусмотрены 7 коротких рабочих недель. Они выпадают как на дни после праздничных, так и в преддверии праздничных дней. Например, в феврале 2027 года нас ждет три выходных дня в связи с празднованием Дня защитника Отечества и короткая четырехдневная рабочая неделя после», — приводит агентство слова парламентария.

Кроме того, после 8 марта, выпадающего на праздничный понедельник, граждане будут работать четыре дня.

«Аналогичная ситуация сложится в мае дважды: короткие недели придутся на 4-7 и 11-14 мая, когда после праздничных трехдневных выходных нас будут ждать короткие рабочие недели», — добавила Бессараб.

Ранее сообщалось о том, что в ноябре россиян ждут 20 рабочих и 10 выходных дней.