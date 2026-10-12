Звонки банков могут перестать доходить: операторы назвали дату блокировок

Крупнейшие российские операторы связи предупредили банки, что с 15 октября 2026 года абонентам перестанут доставлять вызовы без обязательной маркировки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке. В «МегаФоне» подтвердили отправку писем клиентам с требованием наладить договорное и информационно-техническое взаимодействие.

Какие банки могут столкнуться с блокировками

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что операторы рассматривают возможность блокировки вызовов от крупнейших банков, включая Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк, «Ренессанс-кредит», Сбербанк, Совкомбанк и Т-Банк. По данным издания, эти организации не заключили договоры на маркировку вызовов.

Представители крупного банковского бизнеса считают, что требование трактуется неверно. По их мнению, закон обязывает операторов доводить маркировку до абонентов, но не устанавливает в той же формулировке обязанность банков заключать договоры на соответствующую услугу.

Сколько стоит маркировка звонков

Требования об обязательной маркировке вызовов от юридических лиц действуют с 1 сентября 2025 года. У операторов «большой четверки» средняя стоимость маркировки составляет около 30 копеек за попытку вызова. Плата взимается независимо от того, удалось ли установить соединение.

В Т2 заявили, что крупные банки ежемесячно совершают в сети операторов «большой четверки» более 500 млн немаркированных вызовов. В компании считают, что стоимость услуги несущественна для банков с многомиллиардной выручкой, а маркировка помогает фильтровать спам.

Операторы объяснили свою позицию

В МТС подтвердили готовность блокировать немаркированные вызовы с 15 октября. По оценке компании, после введения маркировки количество спама сократилось на 30%, а вероятность успешного дозвона до абонента выросла.

В «Вымпелкоме» отмечают, что маркировка позволяет человеку еще до ответа увидеть, какая организация звонит и с какой целью. Это помогает отличать легитимные уведомления, например о платежах, от неизвестных вызовов.

В «МегаФоне» сообщили, что направили клиентам письма о необходимости наладить договорное и техническое взаимодействие. В компании подчеркнули, что абоненты чаще жалуются на звонки без маркировки и реже отвечают на неизвестные номера.

Таким образом, операторы заявляют о намерении применять ограничения к немаркированным вызовам, тогда как часть банков оспаривает трактовку требований. На момент публикации информация о достижении договоренностей между сторонами не приводилась.