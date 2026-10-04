Иммунолог назвал простой способ подготовиться к сезону простуд

Врач Жемчугов рекомендовал контрастный душ для поддержания иммунитета

Общество

В период сезонного роста заболеваемости респираторными инфекциями поддерживать организм можно с помощью закаливающих процедур, в том числе контрастного душа. Об этом «Ленте.ру рассказал доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.

Специалист отметил, что с наступлением холодного сезона традиционно увеличивается число простудных заболеваний. Поэтому перед этим периодом стоит обратить внимание на состояние здоровья и убедиться в отсутствии серьезных хронических заболеваний, которые могут негативно влиять на иммунную систему.

Вакцинация и питание

Сейчас продолжается вакцинация против гриппа. При этом прививка предназначена именно для профилактики гриппа и не защищает от остальных респираторных вирусов.

Для поддержания организма врач также рекомендует уделять внимание рациону и получать необходимые витамины преимущественно из натуральных продуктов — овощей и фруктов.

Закаливание и физическая активность

Контрастный душ специалист рассматривает как один из вариантов закаливания, который помогает тренировать адаптационные возможности организма.

Еще одним полезным фактором Жемчугов назвал регулярную работу и физическую активность на свежем воздухе.

Читайте также

«Смертельный глоток». Ветеринар рассказал, почему собакам нельзя пить из луж

«Смертельный глоток». Ветеринар рассказал, почему собакам нельзя пить из луж

Вы пьете кофе неправильно: врач назвала привычки, которые раздражают желудок

Бархатный сезон: турэксперт раскрыла, куда россияне едут отдыхать этой осенью

Бархатный сезон: турэксперт раскрыла, куда россияне едут отдыхать этой осенью

«Многопрофильный конкурс уходит в прошлое». Что ждет абитуриентов?

«Многопрофильный конкурс уходит в прошлое». Что ждет абитуриентов?

Мраморный обломок раскрыл тайну старого захоронения в центре Перми

Россияне смогут пополнять счета через банкоматы других банков

Россияне смогут пополнять счета через банкоматы других банков

Первый случай за 10 лет: в Иркутской области сотрудница противочумного института умерла от чумы: что известно

В Котельниках волонтеры шьют тактические изделия для фронта: как устроена работа

В Котельниках волонтеры шьют тактические изделия для фронта: как устроена работа

Новый УАЗ Патриот получит 8-ступенчатый автомат: названы сроки

Центр Рошаля проводит второй этап лечения ребенка с хондроплазией: пациенту удлиняют руку

Центр Рошаля проводит второй этап лечения ребенка с хондроплазией: пациенту удлиняют руку

Политика изменила маршрут: гражданка Германии запросила убежище в России

Политика изменила маршрут: гражданка Германии запросила убежище в России

Иглы в сердце и мочевом пузыре: в Китае мужчина годами жил с металлом внутри

Иглы в сердце и мочевом пузыре: в Китае мужчина годами жил с металлом внутри

Добавьте mosregtoday.ru в избранное