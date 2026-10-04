Иммунолог назвал простой способ подготовиться к сезону простуд

В период сезонного роста заболеваемости респираторными инфекциями поддерживать организм можно с помощью закаливающих процедур, в том числе контрастного душа. Об этом «Ленте.ру рассказал доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов.

Специалист отметил, что с наступлением холодного сезона традиционно увеличивается число простудных заболеваний. Поэтому перед этим периодом стоит обратить внимание на состояние здоровья и убедиться в отсутствии серьезных хронических заболеваний, которые могут негативно влиять на иммунную систему.

Вакцинация и питание

Сейчас продолжается вакцинация против гриппа. При этом прививка предназначена именно для профилактики гриппа и не защищает от остальных респираторных вирусов.

Для поддержания организма врач также рекомендует уделять внимание рациону и получать необходимые витамины преимущественно из натуральных продуктов — овощей и фруктов.

Закаливание и физическая активность

Контрастный душ специалист рассматривает как один из вариантов закаливания, который помогает тренировать адаптационные возможности организма.

Еще одним полезным фактором Жемчугов назвал регулярную работу и физическую активность на свежем воздухе.