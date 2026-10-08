Не поднимать мебель самостоятельно: сколько стоит час работы грузчика в Подмосковье

Когда для выполнения задачи не хватает времени, сил или просто свободных рук, на помощь приходят специалисты. За год спрос на такие услуги в Московской области вырос на 27%. Об этом REGIONS сообщили аналитики «Авито Услуг».

От тяжелых коробок до сотен товаров

Растет интерес не только к услугам, связанным непосредственно с переноской тяжестей. Все чаще специалисты привлекаются для физической работы, совмещенной с большим объемом однотипных операций.

За год спрос на комплектацию и упаковку товаров увеличился на 89%, на стикерование — на 69%, а на приемку товаров — на 40%. По итогам лета рост составил 71%, 60% и 46% соответственно.

Такая динамика может быть связана с потребностью бизнеса в дополнительных ресурсах. При увеличении объемов поставок часть задач компании могут передавать сторонним исполнителям, не увеличивая нагрузку на штатных сотрудников.

Классическая физическая помощь также остается востребованной. Спрос на погрузку с использованием подъемника за год вырос на 13%, а за лето — на 21%. Подъем на этаж без лифта прибавил 6% за год и 20% за лето. За лето также на 16% вырос спрос на обычный подъем на этаж, а на сборку и разборку мебели — на 7%.

От ₽1 тыс. в час за помощь грузчика

Средняя стоимость погрузки и разгрузки составляет около ₽1 тыс. в час. Столько же в среднем стоит час работы одного грузчика.

Погрузка с использованием подъемника обходится примерно в ₽1,2 тыс. в час. Подъем вещей на этаж в среднем стоит около ₽2 тыс. в час, а при отсутствии лифта — около ₽2,5 тыс. за час работы одного грузчика.

Некоторые услуги рассчитываются по объему выполненной работы. Приемка товара в среднем стоит от ₽20 за единицу, стикерование — около ₽10 за единицу. Комплектация и упаковка товара обходятся примерно в ₽75 за одну упаковку, в стоимость входит до 10 действий при ее подготовке.

Помощь востребована и в быту, и в бизнесе

Привлечение сторонних исполнителей позволяет решать задачи, требующие значительных временных или физических затрат. В быту это может быть переезд, подъем мебели или перенос вещей, а в бизнесе — приемка поставок, упаковка и маркировка большог