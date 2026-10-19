Препараты от рака и артрита: какие 5 зарубежных брендов покидают рынок РФ
Пять импортных лекарств исчезнут из российских аптек по приказу Минздрава
Российский фармацевтический рынок покидают еще пять важных зарубежных медикаментов, применяемых при тяжелых системных, онкологических и аутоиммунных заболеваниях. Министерство здравоохранения РФ отозвало их регистрационные удостоверения, что приведет к постепенному вымыванию остатков из аптечных сетей. Эксперты отмечают, что параллельно с дорогими импортными средствами с рынка уходят и бюджетные отечественные позиции дешевле 200 рублей из-за низкой рентабельности производства. На этом фоне кабмин расширил перечень стратегически значимых лекарств до 354 позиций. Сводку событий приводит MSK1.RU.
Какие лекарства изымают из обращения
Ведомство отозвало регистрацию у следующих зарубежных брендов:
- «Зепозия»: препарат для терапии рассеянного склероза (удостоверение отозвано в августе 2026 года).
- «Сигнифор»: средство для лечения редкого эндокринного заболевания — болезни Иценко-Кушинга (август 2026 года).
- «Ремикейд»: тяжелая иммуносупрессивная терапия при болезни Крона, язвенном колите и ревматоидном артрите (май 2026 года).
- «Спрайсел» и «Темодал»: жизненно важные медикаменты для борьбы с лейкемией и опухолями головного мозга (весна 2026 года).
Замещение и расширение госреестра
Фармэксперт Николай Беспалов подчеркнул, что уход оригинальных брендов не станет критическим при наличии доступных дженериков и аналогов. В свою очередь, правительство РФ приняло решение расширить список стратегических лекарств до 354 наименований, включив туда дополнительные позиции для лечения диабета, инфаркта и онкологии.