Препараты от рака и артрита: какие 5 зарубежных брендов покидают рынок РФ

Российский фармацевтический рынок покидают еще пять важных зарубежных медикаментов, применяемых при тяжелых системных, онкологических и аутоиммунных заболеваниях. Министерство здравоохранения РФ отозвало их регистрационные удостоверения, что приведет к постепенному вымыванию остатков из аптечных сетей. Эксперты отмечают, что параллельно с дорогими импортными средствами с рынка уходят и бюджетные отечественные позиции дешевле 200 рублей из-за низкой рентабельности производства. На этом фоне кабмин расширил перечень стратегически значимых лекарств до 354 позиций. Сводку событий приводит MSK1.RU.