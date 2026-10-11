Шереметьево, Внуково и Домодедово: как ограничения повлияли на авиарейсы

Более 25 самолетов, следовавших в Москву, перенаправили в другие города из-за действующих в столице ограничений по безопасности. Об этом сообщили ТАСС в воздушных аэровокзалах Москвы.

Рейсы в Шереметьево направили в другие города

Самолеты, которые должны были приземлиться в Шереметьево, направили в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Самару и Ярославль.

Изменения затронули Внуково и Домодедово

Кроме того, девять рейсов, следовавших во Внуково, перенаправили в другие города. Еще шесть самолетов, направлявшихся в Домодедово, совершили временную посадку по пути следования.