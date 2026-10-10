Tenet Plus L8 готовится к дебюту: что известно о большом кроссовере

Большой кроссовер Tenet Plus L8 планируют представить в России в первой половине 2027 года. Роспатент пополнил базу сведениями о регистрации изображений трех товарных знаков линейки — L4, L6 и L8. О сроках появления новинки сообщили представители бренда изданию Auto Mail .

Гибридная установка и запас хода до 1 300 км

По предварительным данным, российская версия Tenet Plus L8 получит гибридную силовую установку мощностью 275 л. с. В ее основе будет 1,5-литровый двигатель.

Заявленный запас хода на электротяге составит до 107 км. При использовании полного запаса энергии батареи и топлива кроссовер, как ожидается, сможет преодолеть до 1 300 км. Эти характеристики пока следует рассматривать как предварительные данные о будущей модели.

Сенсорный экран и управление трансмиссией на рулевой колонке

В салоне Tenet Plus L8 предусмотрен вертикальный сенсорный экран диагональю 13,2 дюйма. За работу мультимедийной системы будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 8155.

Селектор коробки передач разместят на рулевой колонке, что позволит изменить компоновку центральной части салона.

Где выпускают автомобили Tenet Plus

Tenet Plus — совместный проект компаний «АГР» и Defetoo. Производство автомобилей бренда организовано на площадках в Калуге и Санкт-Петербурге.

Подробности о комплектациях, стоимости и точной дате начала продаж L8 пока не раскрыты.