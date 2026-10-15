Картофель стал самым подешевевшим продуктом в России в сентябре

Руспродсоюз: цены на картофель в сентябре снизились на 11,6%

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Широкая]

Картофель стал лидером по снижению цен среди продуктов в России в сентябре. Его средняя стоимость за месяц уменьшилась на 11,6% и к последней неделе месяца составила 49,8 рубля за килограмм. Об этом сообщили РИА Новости в Руспродсоюзе.

По данным ассоциации, картофель занимает первое место в рейтинге дешевеющих продуктов второй месяц подряд.

В список также вошли капуста, которая подешевела на 10,7%, лук — на 9,3%, яблоки — на 9,2% и морковь — на 8,7%. Цена свеклы за месяц снизилась на 6,3%.

Ранее стало известно, что музейщики Солнечногорска раскрыли старинный рецепт сырников.

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