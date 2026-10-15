Картофель стал самым подешевевшим продуктом в России в сентябре

Картофель стал лидером по снижению цен среди продуктов в России в сентябре. Его средняя стоимость за месяц уменьшилась на 11,6% и к последней неделе месяца составила 49,8 рубля за килограмм. Об этом сообщили РИА Новости в Руспродсоюзе.