Картофель стал самым подешевевшим продуктом в России в сентябре
Руспродсоюз: цены на картофель в сентябре снизились на 11,6%
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Широкая]
Картофель стал лидером по снижению цен среди продуктов в России в сентябре. Его средняя стоимость за месяц уменьшилась на 11,6% и к последней неделе месяца составила 49,8 рубля за килограмм. Об этом сообщили РИА Новости в Руспродсоюзе.
По данным ассоциации, картофель занимает первое место в рейтинге дешевеющих продуктов второй месяц подряд.
В список также вошли капуста, которая подешевела на 10,7%, лук — на 9,3%, яблоки — на 9,2% и морковь — на 8,7%. Цена свеклы за месяц снизилась на 6,3%.
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