Соцсети, прогулки или тишина: психотерапевт объяснила, что действительно помогает восстановиться

Психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в беседе с « Лентой.ру » заявила, что универсальной «дневной нормы» безделья, необходимой для отдыха, не существует. По ее мнению, попытки превратить отдых в очередной норматив, например «обязательно 30 минут безделья в день», лишь создадут новую обязанность и не принесут пользы.

Специалист рекомендовала вместо этого научиться замечать собственное состояние и заранее оставлять в расписании небольшие промежутки, когда от человека ничего не требуется. При этом такие паузы необязательно тратить на просмотр соцсетей — это действие, напротив, удерживает мозг в режиме стимуляции и не позволяет полноценно отдохнуть.

Вместо листания ленты Крашкина посоветовала прогуляться без цели, выпить чашку кофе в тишине или несколько минут смотреть в окно, позволяя мыслям идти своим чередом. Главное, по ее словам, чтобы отдых действительно восстанавливал, а не становился способом бесконечно избегать жизни и важных дел.

Психотерапевт подчеркнула: важно не столько количество времени, отведенного на безделье, сколько умение вовремя заметить усталость и дать себе передышку. Только в этом случае отдых будет эффективным и поможет сохранить ресурсное состояние.

Ранее сообщалось, что яблоки помогают контролировать сахар в крови.