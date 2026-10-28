Прикоснуться к умершему на похоронах: суеверие или грех? Ответ РПЦ удивит

«Фома»: РПЦ не видит ничего плохого в прикосновении к умершим на похоронах

Общество

Православная церковь не видит ничего плохого в том, чтобы попрощаться с умершим через прикосновение: страхи по этому поводу — суеверия. Об этом сообщает журнал «Фома». Как отмечается, такое касание не нарушает церковных правил и не несет мистической опасности. Однако важно помнить о чистоте: после смерти тело меняется и требует осторожности, поэтому врачи советуют соблюдать обычные санитарные правила.

Лица покойного лучше не касаться без причины: его часто подкрашивают перед похоронами, и случайным движением можно испортить макияж. Если человек умер от инфекции, нужно слушать советы медиков — только они знают, как правильно себя вести в таких случаях. Если же вы случайно дотронулись до тела, пугаться не стоит: ничего мистического не случится, достаточно помыть руки с мылом или протереть их антисептиком. Таким образом, по церковному взгляду, прикосновение к усопшему — не грех и не опасность, а вопрос гигиены и уважения к телу и врачебным рекомендациям.

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