За рулем: Как отличаются базовые и максимальные комплектации Land Cruiser 300 в РФ

Несмотря на официальное прекращение прямых поставок, флагманский японский внедорожник Toyota Land Cruiser 300 продолжает массово поступать к российским дилерам и частным продавцам. Благодаря разветвленным схемам параллельного импорта на крупнейших автомобильных классифайдах уже представлены сотни объявлений об имеющихся в наличии машинах 2025–2026 годов выпуска. Основным логистическим хабом для поставок стал Ближний Восток, а порог входа для покупки нового «трехсотого» начинается с отметки в 11,5 миллиона рублей. Все подробности ценообразования и разброса комплектаций собрало автоиздание За рулем.