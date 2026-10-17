За рулем: Как отличаются базовые и максимальные комплектации Land Cruiser 300 в РФ
Опубликованы актуальные цены на Toyota Land Cruiser 300 параллельному импорту
Несмотря на официальное прекращение прямых поставок, флагманский японский внедорожник Toyota Land Cruiser 300 продолжает массово поступать к российским дилерам и частным продавцам. Благодаря разветвленным схемам параллельного импорта на крупнейших автомобильных классифайдах уже представлены сотни объявлений об имеющихся в наличии машинах 2025–2026 годов выпуска. Основным логистическим хабом для поставок стал Ближний Восток, а порог входа для покупки нового «трехсотого» начинается с отметки в 11,5 миллиона рублей. Все подробности ценообразования и разброса комплектаций собрало автоиздание За рулем.
От «спартанской» базовой версии до люксовых модификаций
Разброс цен на модель напрямую зависит от географии продавца, типа силового агрегата и уровня оснащения автомобиля.
- Базовый минимум (Кяхта, Бурятия): самое доступное предложение без пробега зафиксировано за 11 500 000 рублей. За эти деньги предлагается машинокомплект в достаточно скромной спецификации: тканевая обтяжка кресел, упрощенная приборная панель, базовый экран медиасистемы и отсутствие отдельного климат-контроля для задних пассажиров. Под капотом — надежный атмосферный V6 (4,0 л, 275 л. с., 385 Нм) в паре с 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.
- Праворульный мощный вариант (Владивосток): за 12 500 000 рублей можно приобрести праворульную версию с 3,4-литровым бензиновым двигателем V6 с двойным турбонаддувом (415 л. с., 650 Нм).
- Комфортный максимум (Краснодар): за 12 800 000 рублей выставлен леворульный вариант с атмосферным мотором на 275 сил, но в богатом исполнении. В комплектацию входят черный кожаный салон, вентиляция и подогрев сидений, отделка руля «под дерево», цифровой щиток приборов, премиальная мультимедиа, мониторы для второго ряда, люк и охлаждаемый бокс.
Цены у крупных столичных автодилеров
В крупных дилерских центрах Москвы и Санкт-Петербурга ценники на новые рамные внедорожники ощутимо выше из-за включенных дилерских гарантий и предпродажной подготовки.
Стоимость подготовленных машин у столичных ритейлеров доходит до 14,95–16,99 млн рублей, а верхнюю строчку ценового рейтинга занимают бронированные версии Land Cruiser 300, стоимость которых начинается от 27,9 млн рублей.