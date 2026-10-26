МРОТ в 2027 году: экономист спрогнозировал рост «минималки»

Минимальный размер оплаты труда в России к 2027 году может достигнуть ₽28 935. Такой прогноз озвучил для «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его расчетам, за пять лет минималка увеличится более чем вдвое.

Если сценарий сработает, рост МРОТ за пять лет составит 2,08 раза, или свыше ₽15 тыс. — для сравнения, в начале 2022 года показатель был на уровне ₽13 890. За три года минималка прибавит в 1,5 раза, то есть почти ₽10 тыс.: в 2024-м она равнялась ₽19 242, отметил экономист.

По словам Балынина, МРОТ в стране служит сразу нескольким целям: от регулирования оплаты труда до расчета пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также других выплат по обязательному социальному страхованию. При этом повышение минималки тянет за собой весь рынок труда — зарплаты начинают расти быстрее по всей экономике.

Отдельно стоит держать в уме национальную цель, поставленную президентом на период до 2030 года: МРОТ должен расти опережающими темпами и достичь не менее ₽35 тыс. Иными словами, нынешний прогноз на 2027-й — лишь промежуточная станция на этом пути.