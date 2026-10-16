«Жизнь — это не Минск». Лукашенко признался, что отдыхает только в деревне

Лукашенко: жизнь в деревне лучше, чем в городе

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что деревенская жизнь ему ближе городской. Видео с соответствующим заявлением опубликовал телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Во время общения с жителями городского поселка Освея в Верхнедвинском районе Витебской области Лукашенко пояснил, кого он считает «людьми президента».

«Самые главные мои люди — это те, которые уже родили, и в семье [которых] есть дети. Вот они сразу начинают понимать, что такое жизнь. Жизнь — это не Минск или Витебск. А жизнь — это вот, у вас. Я до сих пор президентом — больше 30 лет — работаю. Я в деревне живу. Я не представляю, как они живут в городах. Не представляю», — сказал глава государства.

Он отметил необходимость создания равных возможностей в образовании для города и деревни.

«Чтобы дети ваши были такие, как в городе. Образование получили, чтобы их подвезли, отвезли туда-сюда», — обратил внимание руководитель республики.

Лукашенко также признался, где по-настоящему отдыхает.

«Послушайте, они [дети] нигде не приживутся и не будут так жить, как здесь. Кто-то из них уедет в Минск, кто-то в Витебск, кто-то в Могилев, а кто-то за границу уедет. Но держитесь своей земли. Лучше, чем Освейская земля, вы нигде не найдете. Здесь ваши корни. Я отдыхаю по-настоящему только в своей деревне», — добавил он.

Ранее сообщалось о том, что президент Белоруссии Лукашенко подарил квартиру семье из Минска с редкой тройней.

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