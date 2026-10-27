Синоптики спрогнозировали до +12 градусов без осадков в Подмосковье 27 октября
Гидрометцентр: до +12 градусов и юго-восточный ветер ожидаются в Подмосковье
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Переменная облачность и отсутствие осадков ожидаются в Москве и Московской области во вторник, 27 октября. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.
В столице днем воздух прогреется до +9…+11 градусов, а ночью температура опустится до +2 градусов. В Подмосковье дневные показатели составят от +7 до +12 градусов, ночью местами похолодает до −1 градуса.
Ветер ожидается юго-восточный, его скорость составит 5–10 м/с. Атмосферное давление будет находиться в пределах 759–760 мм ртутного столба.
Ранее сообщалось, что в Москве ожидают снегопад в период с 6 по 8 ноября.