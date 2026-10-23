«Билет в культуру»: учителям хотят сделать вход в музеи бесплатным

Для этого специалистам будет достаточно предъявить официальное удостоверение учителя. Соответствующий проект постановления ведомства приводит РИА Новости.

Предлагаемая мера рассматривается как дополнительный инструмент социальной поддержки работников сферы образования и способ повышения престижа педагогического труда. Ранее руководитель министерства Сергей Кравцов сообщал о планах по введению официального удостоверения, которое закрепит статус специалистов. Кроме того, ведомство намерено подготовить положение о статусе педагога и представить его для широкого общественного обсуждения.

Ранее сообщалось о том, что педагоги и врачи Подмосковья могут получить до 100% компенсации по ЖКУ.