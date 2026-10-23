«Билет в культуру»: учителям хотят сделать вход в музеи бесплатным
Минпросвещения предложило предоставить учителям право бесплатно посещать музеи
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]
Министерство просвещения Российской Федерации выступило с инициативой предоставить отечественным педагогам возможность бесплатного посещения музеев.
Для этого специалистам будет достаточно предъявить официальное удостоверение учителя. Соответствующий проект постановления ведомства приводит РИА Новости.
Предлагаемая мера рассматривается как дополнительный инструмент социальной поддержки работников сферы образования и способ повышения престижа педагогического труда. Ранее руководитель министерства Сергей Кравцов сообщал о планах по введению официального удостоверения, которое закрепит статус специалистов. Кроме того, ведомство намерено подготовить положение о статусе педагога и представить его для широкого общественного обсуждения.
Ранее сообщалось о том, что педагоги и врачи Подмосковья могут получить до 100% компенсации по ЖКУ.