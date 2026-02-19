Федеральная налоговая служба сообщила, что декларация по форме 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2025 году, должна быть подана не позднее 30 апреля 2026 года.

Подать декларацию обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, а также граждане, получившие доход от продажи имущества, сдачи его в аренду, получения дорогих подарков не от близких родственников, выигрышей и из зарубежных источников. Если декларация подается исключительно с целью получения налогового вычета, установленного срока нет.

Рассчитанную по декларации сумму налога необходимо уплатить до 15 июля 2026 года. ФНС рекомендует использовать для подачи отчета «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

