Правила выезда детей из России в ряд стран серьезно изменят

С 20 января 2026 года для российских семей, планирующих поездки в страны ближнего зарубежья, вступают в силу важные изменения, передает РБК .

Уже в текущем месяце детям в возрасте до 14 лет для выезда в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Абхазию и Южную Осетию потребуется собственный заграничный паспорт. Ранее для посещения этих государств было достаточно свидетельства о рождении. Это нововведение касается всех случаев, независимо от того, путешествует ребенок с родителями, с одним из них или в сопровождении третьих лиц.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по туризму Сергея Кривоносова, ключевая цель поправок — усиление защиты детей и исключение рисков их незаконного вывоза за границу. Единый порядок, по мнению законодателей, также приведет процедуру в соответствие с современными стандартами пограничного контроля.

При этом подростки от 14 лет и взрослые сохранят возможность въезжать в эти страны по действующему внутреннему российскому паспорту. Важное исключение: дети, которые уже пересекли границу до 20 января, смогут вернуться в Россию по прежним правилам — предъявив свидетельство о рождении.

Эксперты настоятельно рекомендуют родителям, планирующим семейные поездки или отправляющим детей, например, на каникулы к родственникам, заранее озаботиться оформлением документа. Стандартный срок изготовления загранпаспорта может составить до одного месяца. Подать заявление можно тремя способами: через портал «Госуслуги», в многофункциональном центре (МФЦ) или в подразделении по вопросам миграции МВД. Юристы также советуют даже при наличии загранпаспорта брать в поездку и свидетельство о рождении ребенка — этот документ может пригодиться за рубежом для подтверждения родства при обращении за медицинской помощью или в других непредвиденных ситуациях.

Отдельное внимание стоит уделить правилам сопровождения. Если ребенок выезжает с одним из родителей, согласие второго не требуется, если от него не поступало официального запрета на выезд. Однако если несовершеннолетний путешествует без родителей (например, с бабушкой, в спортивной или творческой группе), необходимо нотариально оформленное согласие хотя бы одного из законных представителей. В документе должны быть четко указаны сроки поездки, страна назначения, а также полные данные ребенка, родителей и сопровождающего лица. Новые правила не распространяются на поездки внутри России и не касаются выезда, например, в Турцию или Египет — для этих направлений загранпаспорт был обязателен и до нововведений.

