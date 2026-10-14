Пожить по уставу: в Лужецком монастыре прошел первый заезд «Монастыринга»

В Лужецком монастыре на окраине Можайска завершилась первая смена проекта «Монастыринг» — не классический туризм с фотоаппаратом, а полное погружение в жизнь православной обители с трудом на ее благо. Подробности об этом узнала редакция REGIONS .

На несколько дней участники сменили городские ритмы на звон колоколов и шелест молитвенных четок в стенах монастыря XV века. Они стали не просто гостями, а помощниками: трудничество — основа формата, где каждый вносит вклад в благоустройство обители. Физическая работа здесь не повинность, а форма созидательной молитвы: одни моют окна и благоустраивают территорию, другие занимаются рукоделием или готовят еду братии.

Но едут в монастырь не только ради труда. Участники искали ответы на вопросы о вере, призвании и смысле в современном мире у настоятеля отца Давида, стараясь заглянуть внутрь себя и сосредоточиться на внутренних ощущениях.

Для тех, кто хочет добровольно пожить в обители, отдохнуть от суеты, перезагрузиться и потрудиться руками, Лужецкий монастырь открывает новые смены. Записаться можно по ссылке luzh-mon.ru/monastyring. Рекомендованный минимальный размер пожертвования — ₽5 тыс. Участников делят по возрастам, а в программе — проживание, трапеза, рукоделие, послушания и экскурсия по монастырю и святому источнику.