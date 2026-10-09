В ночь на 9 октября в Подмосковье поступали сообщения о взрывах на фоне угрозы беспилотников. По информации телеграм-канала «Радар • оповеститель Москва», около 00:04 в городском округе Домодедово был поражен беспилотник самолетного типа. Об этом сообщило издание «Амурполит».

Предупреждения поступали из нескольких округов

Согласно публикации, около полуночи предупреждения об угрозе беспилотников распространили на Одинцовский и Рузский округа, а также Бронницы. Примерно в 00:07 наблюдатели сообщили как минимум о двух беспилотниках в Коломенском округе и сигналах о низколетящих аппаратах в районе Чехова.

Ранее сообщения об угрозе поступали из Серпухова, Наро-Фоминска, Ступина, Воскресенска и Егорьевска. Независимого подтверждения всех эпизодов в исходном материале не приводится.

Ограничения в аэропорту Домодедово

На фоне воздушной опасности Росавиация ранее временно приостанавливала прием и выпуск самолетов в аэропорту Домодедово. В публикации также утверждается, что в регионе действовали расчеты противовоздушной обороны и мобильные группы.

Сведения о точном количестве беспилотников, последствиях их падения, разрушениях и пострадавших в представленном материале отсутствуют.

Рекомендации для жителей

При официальном предупреждении об угрозе беспилотников следует ориентироваться на сообщения региональных властей и МЧС, держаться подальше от окон и укрываться в безопасном месте в соответствии с местными инструкциями.

Не следует приближаться к обломкам или подозрительным предметам. Также важно не публиковать в открытом доступе материалы, которые могут раскрывать расположение или действия сил противовоздушной обороны.