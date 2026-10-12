Зонт может прослужить до 10 лет: Роскачество раскрыло правила ухода

Зонт рекомендуется сушить в сложенном, но не стянутом виде, подвешивая куполом вниз вдали от источников тепла. Специалисты Роскачества также рассказали NEWS.ru, как выбрать надежный аксессуар и продлить срок его службы.

Какие зонты служат дольше

По оценке специалистов, долговечность зонта зависит не столько от цены, сколько от конструкции и правильного ухода. Меньшее количество движущихся деталей обычно повышает надежность механизма.

К наиболее уязвимым вариантам специалисты отнесли ультралегкие телескопические модели с большим количеством сложений. Более прочными считаются зонты-трости с увеличенным количеством спиц и системой защиты от ветра.

Как правильно сушить и чистить зонт

После дождя аксессуар следует оставить в сложенном, но не свернутом состоянии и подвесить куполом вниз. При этом зонт нужно держать подальше от батарей и других источников тепла.

Специалисты также рекомендуют периодически промывать купол под душем с использованием мягкого шампуня и очищать ручку, которая постоянно контактирует с окружающей средой.

Сколько может прослужить зонт

При правильной эксплуатации зонт способен прослужить до 10 лет. При небрежном обращении срок службы может сократиться до нескольких месяцев.

В Роскачестве советуют приобретать аксессуары в проверенных магазинах, которые предоставляют гарантию на продукцию и следят за своей репутацией.