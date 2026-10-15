«Земля накрывает спадом»: что произойдет с геомагнитным фоном 15 октября и кому грозит недомогание
Лаборатория солнечной астрономии обнародовала свежий прогноз космической погоды на 15 октября. По данным ученых, геомагнитная обстановка на Земле начинает постепенно стабилизироваться, однако расслабляться пока рано: геомагнитные колебания продолжатся на низком и среднем уровнях.
Для метеозависимых людей этот период остается ответственным. Знание того, какой сегодня уровень геомагнитной активности и что нельзя делать 15 октября, поможет сохранить хорошее самочувствие и избежать резких скачков артериального давления.
Почасовой прогноз Кр-индекса и геомагнитной активности
Геомагнитное поле Земли в течение суток 15 октября будет демонстрировать плавное снижение напряженности. Специалисты рассчитали динамику изменений Кр-индекса по часам:
- в ночь на 15 октября Кр-индекс составит 3 балла
- к 06:00 утра показатель возрастет до пикового значения в 3,5 балла
- к полудню геомагнитная активность опустится до 2,5 балла
- к 16:00 индекс снизится до 2 баллов
- с 18:00 и до полуночи уровень колебаний зафиксируется на отметке 1–1,2 балла
Вероятность магнитных бурь на 15 октября
Астрофизики оценили шансы возникновения серьезных геомагнитных возмущений в эти сутки. Согласно официальным расчетам:
- Вероятность отсутствия геомагнитной активности составляет 73%.
- Вероятность развития слабой магнитной бури оценивается в 20%.
- Вероятность возникновения мощного геомагнитного шторма достигает 7%.
Что можно делать в этот день
При нестабильном геомагнитном фоне важно поддерживать органический баланс и помогать сосудистой системе.
- соблюдать питьевой режим, отдавая предпочтение чистой воде и травяным чаям
- совершать прогулки на свежем воздухе в спокойном темпе
- обеспечивать полноценный сон продолжительностью не менее 7–8 часов
- держать под рукой необходимые лекарственные препараты при наличии хронических заболеваний
Что нельзя делать 15 октября
В дни с повышенными геомагнитными колебаниями врачи рекомендуют строго ограничить нагрузки на организм.
- категорически запрещено переутомляться и подвергать себя тяжелым физическим нагрузкам
- не следует употреблять алкоголь, крепкий кофе и слишком жирную пищу
- рекомендуется избегать стрессовых ситуаций, эмоциональных споров и конфликтов
- не стоит совершать длительные поездки за рулем при проявлениях головокружения
Что нужно сделать для сохранения хорошего самочувствия
Чтобы минимизировать негативное влияние геомагнитных колебаний, обязательно начните утро с легкой разминки и контрастного душа. Это поможет привести сосуды в тонус до наступления утреннего пика активности.
Отказ от тяжелой пищи и сбалансированный распорядок дня помогут организму легко перенести остаточные возмущения магнитосферы.