«Земля накрывает спадом»: что произойдет с геомагнитным фоном 15 октября и кому грозит недомогание

Лаборатория солнечной астрономии обнародовала свежий прогноз космической погоды на 15 октября. По данным ученых, геомагнитная обстановка на Земле начинает постепенно стабилизироваться, однако расслабляться пока рано: геомагнитные колебания продолжатся на низком и среднем уровнях.

Для метеозависимых людей этот период остается ответственным. Знание того, какой сегодня уровень геомагнитной активности и что нельзя делать 15 октября, поможет сохранить хорошее самочувствие и избежать резких скачков артериального давления.

Почасовой прогноз Кр-индекса и геомагнитной активности

Геомагнитное поле Земли в течение суток 15 октября будет демонстрировать плавное снижение напряженности. Специалисты рассчитали динамику изменений Кр-индекса по часам:

в ночь на 15 октября Кр-индекс составит 3 балла

к 06:00 утра показатель возрастет до пикового значения в 3,5 балла

к полудню геомагнитная активность опустится до 2,5 балла

к 16:00 индекс снизится до 2 баллов

с 18:00 и до полуночи уровень колебаний зафиксируется на отметке 1–1,2 балла

Вероятность магнитных бурь на 15 октября

Астрофизики оценили шансы возникновения серьезных геомагнитных возмущений в эти сутки. Согласно официальным расчетам:

Вероятность отсутствия геомагнитной активности составляет 73% .

Вероятность развития слабой магнитной бури оценивается в 20% .

Вероятность возникновения мощного геомагнитного шторма достигает 7%.

Что можно делать в этот день

При нестабильном геомагнитном фоне важно поддерживать органический баланс и помогать сосудистой системе.

соблюдать питьевой режим, отдавая предпочтение чистой воде и травяным чаям

совершать прогулки на свежем воздухе в спокойном темпе

обеспечивать полноценный сон продолжительностью не менее 7–8 часов

держать под рукой необходимые лекарственные препараты при наличии хронических заболеваний

Что нельзя делать 15 октября

В дни с повышенными геомагнитными колебаниями врачи рекомендуют строго ограничить нагрузки на организм.

категорически запрещено переутомляться и подвергать себя тяжелым физическим нагрузкам

не следует употреблять алкоголь, крепкий кофе и слишком жирную пищу

рекомендуется избегать стрессовых ситуаций, эмоциональных споров и конфликтов

не стоит совершать длительные поездки за рулем при проявлениях головокружения

Что нужно сделать для сохранения хорошего самочувствия

Чтобы минимизировать негативное влияние геомагнитных колебаний, обязательно начните утро с легкой разминки и контрастного душа. Это поможет привести сосуды в тонус до наступления утреннего пика активности.

Отказ от тяжелой пищи и сбалансированный распорядок дня помогут организму легко перенести остаточные возмущения магнитосферы.