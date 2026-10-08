«Две звезды» снова звучит рядом с Кашпировским: песня стала частью прощания

Третья жена Анатолия Кашпировского Гулизар Чалбашова не смогла сдержать слез у его гроба. В траурном зале звучала песня «Две звезды», которую целитель исполнял на творческих и юбилейных вечерах с конца 1990-х годов, сообщает SHOT.

Жена была помощницей Кашпировского

По данным SHOT, магический бизнес и недвижимость Кашпировского были оформлены на Гулизар Чалбашову, которая младше него на 33 года. Она также работала помощницей целителя и получала гонорары за его сеансы.

Отношения начались до свадьбы

В 2014 году Кашпировский развелся с женой Ириной. На тот момент ему было 75 лет, а Чалбашовой — 42 года. По информации SHOT, именно тогда она увела гипнотизера из семьи.

Официально пара заключила брак в 2023 году. В 2025 году у супругов родилась дочь.