«Две звезды» снова звучит рядом с Кашпировским: песня стала частью прощания
SHOT: третья жена Кашпировского разрыдалась у его гроба
Третья жена Анатолия Кашпировского Гулизар Чалбашова не смогла сдержать слез у его гроба. В траурном зале звучала песня «Две звезды», которую целитель исполнял на творческих и юбилейных вечерах с конца 1990-х годов, сообщает SHOT.
Жена была помощницей Кашпировского
По данным SHOT, магический бизнес и недвижимость Кашпировского были оформлены на Гулизар Чалбашову, которая младше него на 33 года. Она также работала помощницей целителя и получала гонорары за его сеансы.
Отношения начались до свадьбы
В 2014 году Кашпировский развелся с женой Ириной. На тот момент ему было 75 лет, а Чалбашовой — 42 года. По информации SHOT, именно тогда она увела гипнотизера из семьи.
Официально пара заключила брак в 2023 году. В 2025 году у супругов родилась дочь.