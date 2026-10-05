Путь на тысячи километров: идущая во Владивосток пара остановилась в Забайкалье

Лента.ру: идущие пешком во Владивосток супруги побывали в Агинском округе

Общество

Супруги Павел Шабалин и Тамара Погосян, которые пешком идут из Москвы во Владивосток, добрались до Читы. Во время остановки в Забайкалье путешественники познакомились с местными традициями и посетили Агинский, говорится в канале пары в мессенджере «Макс», передает Лента.ру.

Путешественникам показали традиции Бурятии

В Чите супругам пришлось задержаться из-за болезни Павла Шабалина. Пока мужчина восстанавливался, Тамара Погосян вместе с другими путешественниками отправилась в Агинский.

Гостей встретили глава городского округа и местные жители в традиционных бурятских костюмах. Путешественников угостили блюдами белой пищи, вручили хадак и исполнили для них песни.

Затем гости посетили местную школу, где увидели национальный бурятский танец. Путешественников также пригласили в юрту и угостили традиционными блюдами.

Пара посетила дацан и Агинскую степь

Во время поездки Погосян побывала в Агинском дацане, Агинской степи и на реке Онон. Также путешественники посетили озеро Ножий и связанные с местными традициями священные места.

По словам Погосян, простор Забайкалья располагает к спокойному созерцанию. Во время поездки супруги смогли познакомиться с традициями шаманизма и буддизма, которые тесно переплетаются в этом регионе.

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