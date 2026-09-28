BMW M5 получил секретный мотор Volkswagen и теперь его продают за десятки миллионов

Уникальный прототип BMW M5 E39 с экспериментальным двигателем Volkswagen выставили на торги Broad Arrow. Автомобиль оснастили 5,0-литровым атмосферным W10, разработанным в рамках секретного проекта по инициативе бывшего председателя Volkswagen Фердинанда Пиеха, сообщает Broad Arrow Auctions.

Сколько стоит необычный BMW M5

Аукцион состоится 9 октября 2026 года. Предварительная оценка автомобиля составляет от €250 тыс. до €350 тыс., что по состоянию на 28 сентября 2026 года соответствует примерно 24–33,5 млн рублей.

Прототип построили в 1999 году. Пиех поручил инженерам Volkswagen разработать 10-цилиндровый двигатель для высокопроизводительного седана, а в качестве испытательной машины выбрали BMW M5 E39, выпущенную 2 марта того же года.

Чем экспериментальный мотор отличается от V8

Вместо стандартного 4,9-литрового V8 S62 автомобиль получил алюминиевый атмосферный W10 объемом 5 л. Его мощность составляет 473 л. с., а максимальный крутящий момент достигает 592 Н·м.

По этим показателям экспериментальный двигатель превосходит штатный V8 на 79 л. с. и 92 Н·м. При этом внешне прототип практически не отличается от серийной M5: кузов выполнен в черном металлике, а салон отделан черной кожей.

Электронику пришлось переделать

Установка необычного двигателя потребовала серьезной модернизации электронной части автомобиля. В прототипе отключили системы контроля тяги, курсовой устойчивости и ABS. Для управления W10 установили отдельный электронный блок.

Стандартную комбинацию приборов также заменили на систему Stack Racing. В ней отсутствует одометр, поэтому установить точный пробег автомобиля невозможно.

Всего изготовили 3 двигателя

По словам руководителя инженерной команды проекта Сабины Виллеке, Volkswagen построил всего 3 экземпляра экспериментального W10. Один двигатель до сих пор находится в Германии, второй демонстрируется в экспозиции рядом с BMW M5, а третий установлен в автомобиле, выставленном на торги.

Виллеке также рассказала, что во время секретных испытаний прототипом пользовался сам Фердинанд Пиех. По данным Broad Arrow Auctions, проект обошелся примерно в €2 млн, или около 192 млн рублей.

После окончания испытаний Volkswagen решил не продолжать разработку двигателя W10, поэтому проект так и остался экспериментальным. Выставленный на аукцион BMW M5 считается единственным сохранившимся дорожным автомобилем с этим мотором.