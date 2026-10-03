Без специальных шин: Voyah Passion S установил необычный рекорд

ITHome: китайский Voyah Passion S поставил рекорд Гиннесса на стандартных шинах

Общество

Китайский электрический кроссовер Voyah Passion S установил необычный рекорд Гиннесса, совершив 12 полных вращений вокруг собственной оси за 60 секунд. Заезд провели на бетонном покрытии на стандартных заводских шинах с рекомендованным давлением, сообщает китайское издание ITHome со ссылкой на представителя бренда.

Кроссовер выполнил 12 вращений за минуту

Во время рекордного заезда Voyah Passion S непрерывно выполнял маневр, известный как «пончики». За одну минуту автомобиль успел совершить 12 полных оборотов вокруг своей оси.

Особенностью испытания стало использование серийных колес и шин без специальной подготовки. Давление в покрышках соответствовало заводским требованиям.

Passion S уже устанавливал другой рекорд

Новый результат стал не первым необычным достижением модели. Месяцем ранее Voyah Passion S продемонстрировал еще один эффектный маневр — проехал по 360-градусной петле в тоннеле на испытательном полигоне в Ухане.

Этот трюк организаторы связали с рекламным роликом 16-летней давности, в котором Михаэль Шумахер выполнял аналогичный маневр на Mercedes-Benz SLS AMG.

Электромобиль поступил в продажу в августе

Продажи Voyah Passion S в Китае начались в августе 2026 года. Все версии кроссовера оснащаются системой автономного вождения Huawei Qiankun с четырьмя лидарами.

Заднеприводная версия Max стоит от 229 900 юаней, что на 29 сентября составляло около 2,9 млн рублей. За полноприводную модификацию Ultra+ просят от 279 900 юаней, или примерно 3,5 млн рублей.

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