«Наиболее вероятно — преступление»: Экс-следователь Яндиев озвучил версию исчезновения Усольцевых

Бывший следователь Яндиев: семья Усольцевых могла стать жертвой преступления

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Бывший следователь по особо важным делам Амурхан Яндиев, участвовавший в задержании серийных убийц, включая Чикатило, поделился с РИА Новости мнением о судьбе семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге год назад.

Эксперт полагает, что поиски следует сосредоточить в населенных пунктах, расположенных недалеко от места исчезновения людей. Из-за непогоды они могли вернуться туда, а после стать жертвами преступления. Яндиев напомнил, что Усольцевы попали под дождь и, скорее всего, решили повернуть обратно.

По пути они могли зайти к кому-либо и больше оттуда не выйти, оказавшись жертвами преступления. Собеседник агентства считает, что правоохранителям необходимо проверить все поселения, находящиеся на маршруте пропавших.

Яндиев предполагает, что наиболее вероятная причина исчезновения семьи — преступление. Он обратил внимание, что Усольцевы не покидали страну. По его словам, если бы на них напали медведи, следы уже были бы найдены, однако обнаружить их не удалось. Поэтому эксперт допускает, что семья могла стать жертвой преступников.

Ранее сообщалось о том, что семья Усольцевых исчезла не умышленно.

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