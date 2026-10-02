Попытка проверить телефон мужа или жены в поисках доказательств измены может обернуться юридическими последствиями. Даже если смартфон был куплен на общие деньги или супруги находятся в официальном браке, это не дает права автоматически получать доступ к чужим сообщениям. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на адвоката Ивана Дощенко.

Право на тайну переписки сохраняется и в браке. Оно распространяется не только на SMS, но и на сообщения в мессенджерах, электронную почту и другие виды личной коммуникации.

Общий телефон не означает общий доступ к переписке

Само устройство может быть совместным имуществом супругов, однако его содержимое остается личной информацией владельца аккаунтов.

Наличие доступа к телефону не означает автоматического права открывать переписки, читать сообщения или получать данные из личных аккаунтов.

Незаконно полученная переписка может не помочь в суде

Если сообщения были найдены без согласия человека, их использование в качестве доказательства может вызвать вопросы у суда.

Особенно рискованными считаются случаи, когда человек специально получает доступ к чужим данным: подбирает пароль, обходит защиту телефона или входит в аккаунт без разрешения владельца.

За нарушение тайны переписки предусмотрена ответственность

Юридические последствия зависят от способа получения информации и дальнейшего использования данных.

Если переписка была получена незаконно и затем использовалась для давления, распространения среди знакомых или публикации в интернете, это может привести к дополнительным претензиям.

Поэтому даже попытка «просто проверить телефон» может иметь последствия, если при этом нарушается право человека на личную переписку.