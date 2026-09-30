Сварщикам предлагают все чаще: спрос на молодых специалистов вырос на 94%

Работодатели в России активнее привлекают студентов и молодых специалистов к вахтовой работе, а средние предложения для кандидатов без опыта за январь–август 2026 года выросли на 23% год к году — до 213 542 рублей за вахту. В Московской области особенно востребованы молодые сотрудники в строительстве и на монтажных работах, рассказали REGIONS в пресс-службе «Авито Работы».

Какие профессии оплачиваются выше всего

В Московской области самые высокие средние предложения на вахтовых позициях зафиксированы в строительной сфере.

Монтажникам предлагают в среднем 255 тыс. рублей за вахту. В их задачи входит сборка и установка конструкций, оборудования и инженерных систем на строительных и промышленных объектах.

Такой же средний доход указан для бетонщиков — 255 тыс. рублей за вахту. Эти специалисты занимаются укладкой бетонных смесей, строительством фундаментов, стен и перекрытий.

Разнорабочим в среднем предлагают 254 561 рубль за вахту. Они выполняют подсобные задачи на строительных и производственных площадках, перемещают материалы, помогают специалистам и следят за порядком.

Размер фактического заработка может отличаться от среднего предложения. На итоговую сумму влияют премии, бонусы и продолжительность вахты, которая может составлять 15/15, 30/30 или 45/45 дней.

Молодежь все чаще интересуется вахтой

За год заметно вырос интерес молодых соискателей к отдельным вахтовым профессиям. Число откликов на вакансии сварщиков увеличилось на 94%, упаковщиков — на 81%, бетонщиков — на 73%.

В «Авито Работе» отмечают, что вахтовый формат становится для молодых специалистов способом получить практический опыт и начать карьеру. Работодатели при этом чаще готовы принимать сотрудников без опыта и обучать их непосредственно на объекте.