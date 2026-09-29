На фоне наступления холодов россияне все чаще используют электрические обогреватели для дополнительного отопления квартир. По оценке доцента Финансового университета при Правительстве РФ Петра Щербаченко, недельные расходы могут составить примерно 500–1150 рублей, сообщает Life.ru.

От чего зависит сумма

Главными факторами являются мощность прибора, продолжительность его работы и тариф на электроэнергию в конкретном регионе.

Расход рассчитывается по простой формуле: мощность обогревателя в киловаттах умножается на количество часов работы и стоимость 1 кВт·ч.

Средний тариф для квартир без электроплит при минимальном объеме потребления в марте 2026 года составлял 5,95 рубля за кВт·ч. Это на 1,8% больше показателя второго полугодия 2025 года.

Сколько придется заплатить за неделю

Если прибор работает 8 часов в сутки, недельные расходы при тарифе 8 рублей за кВт·ч составят около 896 рублей.

При тарифе 5,95 рубля за кВт·ч аналогичный расчет дает 666,40 рубля. При стоимости электроэнергии 9,32 рубля за кВт·ч расходы достигнут 1043,84 рубля.

При этом фактическое потребление может оказаться ниже. Термостат отключает прибор после достижения установленной температуры и снова запускает его при необходимости.

В хорошо утепленной квартире реальный расход, по оценке эксперта, может быть на 30–50% меньше расчетного.

Правила безопасности

Обогреватель нельзя оставлять без присмотра, в том числе включенным на ночь или во время ухода из дома.

Эксперт рекомендует подключать прибор непосредственно к исправной розетке, не используя удлинители и тройники.

Также важно выдерживать безопасную дистанцию от мебели, штор, постельного белья и других горючих материалов. Рекомендуемое расстояние от таких предметов составляет не менее 1 м.