«Просто белое одеяло спасает»: дачница Громова раскрыла, как забыть о червивой моркови без единой капли химии

Опытная огородница из Подмосковья Нина Громова в беседе с REGIONS поделилась четырьмя проверенными способами защиты урожая от самого опасного вредителя корнеплодов — морковной мухи, личинки которой способны превратить выращенное в труху.

По ее словам, насекомое активничает двумя строго очерченными волнами: в начале мая, совпадая с цветением яблонь и сирени, и в середине июля. Чтобы банально разминуться с пиком активности, Громова посоветовала сдвигать сроки сева. Ранний посев под пленку в конце апреля позволяет моркови окрепнуть до вылета первой волны, а поздний, в середине июня, и вовсе разводит сроки созревания с вредителем. Отличным вариантом она считает и подзимний посев, когда культура набирает мощные корни задолго до появления имаго.

Самым надежным способом без использования химии дачница назвала физический барьер. Она пояснила, что муха летает на высоте не более тридцати сантиметров, поэтому укрытие грядки белым агроволокном плотностью 17–19 г/кв. м сразу после посева лишает ее шансов добраться до всходов. Материал пропускает влагу и воздух, а снять его можно через полтора-два месяца, когда корнеплоды огрубеют.

Если нет желания возиться с укрывным материалом, Громова рекомендовала «ароматерапию». Она объяснила, что муха находит посадки по запаху, поэтому смешанные грядки с луком и чесноком, а также бархатцы и календула сбивают ее с толку. Из народных рецептов эффективно работает опрыскивание луковым или чесночным настоем, а также рассыпание по грядкам табачной пыли и золы.

После сбора урожая, предупредила огородница, нельзя бросать ботву прямо на земле, так как в ней зимуют куколки. Она призвала обязательно глубоко перекапывать грядку на штык лопаты, чтобы оказавшиеся на поверхности вредители погибли от холода, и строго соблюдать севооборот. Если же корнеплоды уже поражены, их лучше немедленно удалить, а оставшиеся можно попытаться спасти соляным раствором или переработкой.