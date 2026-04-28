Более 250 га областной земли передали фермерам Подмосковья в первом квартале 2026 года

Подмосковные крестьянско-фермерские хозяйства и сельскохозяйственные организации за первый квартал 2026 года получили 253,4 га областной земли. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Земля была передана фермерам в рамках программы господдержки в сфере развития сельского хозяйств, в аренду без торгов. Всего фермеры получили 18 участков в 7 округах.

Больше всего земли предоставили фермерам в Чехове — 11 участков, общая площадь которых составляет 128 га.

