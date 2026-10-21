«Просто иди»: психолог Казанцева объяснила, как ходьба успокаивает подростков

Ежедневные прогулки заметно влияют на психологическое состояние подростков и помогают справляться с тревожностью и перепадами настроения. Об этом радио Sputnik рассказала клинический психолог Вероника Казанцева. По ее словам, даже небольшая физическая активность способна улучшить самочувствие. Специалист привела известную среди психологов фразу о том, что, если непонятно, куда двигаться, нужно просто идти: во время ходьбы, при ее монотонном ритме человек успокаивается.