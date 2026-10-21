«Просто иди»: психолог Казанцева объяснила, как ходьба успокаивает подростков

Психолог Казанцева: прогулки помогают подросткам справляться с тревогой

Общество

Ежедневные прогулки заметно влияют на психологическое состояние подростков и помогают справляться с тревожностью и перепадами настроения. Об этом радио Sputnik рассказала клинический психолог Вероника Казанцева. По ее словам, даже небольшая физическая активность способна улучшить самочувствие. Специалист привела известную среди психологов фразу о том, что, если непонятно, куда двигаться, нужно просто идти: во время ходьбы, при ее монотонном ритме человек успокаивается.

Казанцева отметила, что прогулки особенно важны для подростков, которым часто не хватает движения в повседневной жизни. Исследования связывают наиболее выраженный эффект с ежедневной ходьбой примерно на 12 тыс. шагов. Однако, по словам психолога, и 1–2 тыс. шагов в день могут помочь лучше справляться с тревогой и перепадами настроения.

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