Эксперт Ахтямов назвал пять ошибок, из-за которых ремонт быстро приходит в негодность

Газета.Ru: экономия на материалах при ремонте может привести к трещинам

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]

Эксперт Владимир Ахтямов назвал пять ошибок, из-за которых ремонт получается недолговечным. В интервью «Газете.Ru» он отметил, что одной из самых распространенных является выбор материалов только по цене.

По словам специалиста, экономия 10-15% может привести к трещинам в шпаклевке уже через три-шесть месяцев. Например, если использовать профиль, не рассчитанный на нагрузку, придется демонтировать отделку и пересобирать каркас — это обойдется дороже сэкономленного.

Вторая ошибка — отсутствие комплексного подхода к утеплению. Одна теплоизоляционная плита не решит все задачи при утеплении стены изнутри. Без пароизоляции, герметичной проклейки стыков и правильного каркаса появится конденсат и плесень.

Третья ошибка — нарушение технологии установки.

«Даже самый качественный профиль не сработает, если нарушена технология. Когда я разбираю рекламации, чаще всего вижу одно и то же: стойки поставлены реже, чем нужно, шурупы тоже, а стыки листов заделаны без армирующей ленты. Сразу после ремонта стена выглядит идеально, но через несколько месяцев по швам идут трещины», — отметил Ахтямов.

Исправить это, добавил эксперт, можно только демонтажем отделки.

Четвертая ошибка — использование материалов не по назначению. Обычный ламинат в помещениях с высокой влажностью разбухает, а интерьерная краска на балконе шелушится.

Пятая ошибка — сокрытие дефектов основания. Нельзя скрывать неровности под финишной отделкой: обои и краска лишь временно маскируют дефекты, но не устраняют их. Эксперт подчеркивает: качество жилья зависит от решений на этапе строительства и черновой отделки.

Ранее строитель Александр Новицкий рассказал, какой потолок выгоднее выбирать при ремонте.

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