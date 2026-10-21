Сахар — в 4 раза, соль — в 2,5: Мурашко оценил перекосы в питании граждан

РИА Новости: бить тревогу из-за соли и сахара в тарелках начал Мурашко

Общество

В ежедневном питании жителей России зафиксирован критический некомплект овощей, а также существенный переизбыток сахара и соли. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на презентации мобильного приложения с искусственным интеллектом «Худеем на здоровье». По данным Минздрава, только 60% граждан ежедневно употребляют овощи, в то время как норма потребления сахара превышена в четыре раза, а соли — в два с половиной раза от норм ВОЗ. Об этом сообщает РИА Новости.

Статистика питания и рекомендации Минздрава

  • Дефицитные продукты: овощи входят в ежедневный рацион только 60% россиян.
  • Избыток сахара: кондитерские изделия ежедневно присутствуют в рационе почти половины жителей страны (45–50%). Потребление сахара превышает норму ВОЗ в 4 раза.
  • Избыток соли: показатель потребления соли россиянами превышает рекомендованные нормативы ВОЗ в 2,5 раза.
  • Контекст заявления: презентация цифрового сервиса с ИИ «Худеем на здоровье».
  • Спикер: министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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