Сахар — в 4 раза, соль — в 2,5: Мурашко оценил перекосы в питании граждан
РИА Новости: бить тревогу из-за соли и сахара в тарелках начал Мурашко
В ежедневном питании жителей России зафиксирован критический некомплект овощей, а также существенный переизбыток сахара и соли. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на презентации мобильного приложения с искусственным интеллектом «Худеем на здоровье». По данным Минздрава, только 60% граждан ежедневно употребляют овощи, в то время как норма потребления сахара превышена в четыре раза, а соли — в два с половиной раза от норм ВОЗ. Об этом сообщает РИА Новости.
Статистика питания и рекомендации Минздрава
- Дефицитные продукты: овощи входят в ежедневный рацион только 60% россиян.
- Избыток сахара: кондитерские изделия ежедневно присутствуют в рационе почти половины жителей страны (45–50%). Потребление сахара превышает норму ВОЗ в 4 раза.
- Избыток соли: показатель потребления соли россиянами превышает рекомендованные нормативы ВОЗ в 2,5 раза.
- Контекст заявления: презентация цифрового сервиса с ИИ «Худеем на здоровье».
- Спикер: министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.