В ежедневном питании жителей России зафиксирован критический некомплект овощей, а также существенный переизбыток сахара и соли. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на презентации мобильного приложения с искусственным интеллектом «Худеем на здоровье». По данным Минздрава, только 60% граждан ежедневно употребляют овощи, в то время как норма потребления сахара превышена в четыре раза, а соли — в два с половиной раза от норм ВОЗ. Об этом сообщает РИА Новости.