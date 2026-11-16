«Против воли Всевышнего»: протоиерей Моисеев объяснил, почему нельзя вызывать духов

Протоиерей Моисеев: вызов душ умерших опасно и идет против воли Всевышнего

Общество

Протоиерей Русской православной церкви Дмитрий Моисеев объяснил, почему с религиозной точки зрения опасны ритуалы вызова душ умерших. Об этом пишет ИА «Кулик».

По словам священнослужителя, православным не стоит увлекаться обращением к духам: после того как душа покидает тело, ее дальнейшую судьбу определяет Бог, поэтому сознательная попытка «призвать» ее из потустороннего мира считается грехом.

Моисеев отметил, что человек, который хочет вызвать душу, идет против воли Всевышнего. По церковным канонам за подобное могут предписать отлучение от церкви на шесть лет. Священник подчеркнул, что не имеет значения, к чьему духу обращается человек: на такой призыв, по его словам, все равно откликнется кто-то из бесов. Подобные действия отдаляют человека от Бога, и тот теряет с ним связь.

В итоге, заключил Моисеев, человек не спасет свою душу в конце земного пути. Таким образом, по словам протоиерея, речь идет не о любопытстве или традиции, а о поступке, который церковь расценивает как противостояние Божьей воле и как духовную опасность.

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