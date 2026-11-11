Шатался и засыпал на сцене? После концерта в Тюмени Киркорову грозит неприятный сюрприз

Филипп Киркоров оказался в центре скандала после концерта в Тюмени 9 ноября. Зрители пожаловались на странное поведение артиста: по их словам, певец шатался, засыпал на ходу и выглядел так, будто плохо себя чувствует. Теперь недовольство публики может обернуться для исполнителя не только репутационными потерями, но и финансовыми последствиями. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал адвокат Сергей Жорин, объяснив, до какого числа можно сдать билеты на предстоящее выступление певца в Ярославле.

История получила продолжение в Ярославле, где 27 ноября должен состояться концерт Киркорова. По данным Mash, местные зрители начали сдавать билеты после тюменского выступления. Сотрудники касс рассказали изданию, что только за один день приняли больше десятка возвратов. При этом из семи тысяч мест в зале свободными остаются около трех тысяч. Адвокат Сергей Жорин объяснил, что зрители вправе отказаться от посещения концерта, даже если причиной стало разочарование в артисте. Обосновывать свое решение покупатели не обязаны.

«Зрители не обязаны расплачиваться собственными деньгами за скандалы и сомнительное поведение артиста. Если после последних событий человек разочаровался в Филиппе Киркорове и больше не желает посещать его концерт, он имеет полное право отказаться от билета, причем объяснять причины своего решения совершенно не обязан», — подчеркнул адвокат.

По словам Жорина, у ярославских поклонников поп-короля есть время до 17 ноября включительно, чтобы потребовать обратно полную стоимость билетов на шоу, запланированное на 27 ноября. Такое право предусмотрено статьей 52.1 Основ законодательства РФ о культуре. Если обратиться позднее, сумма возврата сокращается: не менее 50% стоимости при отказе за 5–9 дней до концерта и не менее 30% — за 3–4 дня. При этом организаторы и билетные операторы не могут устанавливать собственные правила, которые лишают покупателей законных гарантий.

«Поэтому я бы рекомендовал зрителям, которые после очередного скандала разочаровались в артисте, не откладывать подачу заявлений на возврат. При незаконном отказе можно обратиться в Роспотребнадзор или суд», — посоветовал Жорин.

Адвокат подчеркнул, что известность певца и его многолетняя карьера никак не влияют на права публики. Даже статус народного артиста не освобождает исполнителя от общих требований законодательства.