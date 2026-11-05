Кокошники и жемчужные лихорадки: историки раскрыли главный секрет старого Волоколамска

Общество

Фото: [istockphoto.com/Luen Wantisud]

Река Лама в XIX веке являлась местом добычи речного жемчуга для шитья кокошников и украшения икон. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на архивные данные 1843 года и заявление сотрудников музея «Волоколамский кремль».

Историческую находку обнаружили в выпуске «Московских губернских ведомостей» за июль 1843 года. На тот момент уездный Волоколамск насчитывал всего около 2,5 тыс. жителей и 250 домов в 101 версте от Москвы, но местная речная сеть из 252 водоемов давала жителям редкий ресурс — перламутровых моллюсков.

Как развивался и угас подмосковный промысел

Сотрудники музея раскрыли подробности быта и причин исчезновения редкого ремесла:

  • Широкое применение: Добытый из речных раковин жемчуг активно пускали в дело — им расшивали праздничные наряды, воротники традиционных рубах, женские кокошники и оклады святых икон.
  • Причины заката: К концу XIX столетия промысел полностью угас из-за ухудшения экологии рек, бесконтрольного вылова моллюсков-жемчужниц и конкуренции с более дешевым сырьем из северных регионов.

Сегодня уникальные старинные наряды, украшенные жемчугом из местных рек, можно увидеть в действующей экспозиции Волоколамского кремля.

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Волоколамск

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