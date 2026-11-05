Пытался замять избиения в колонии: жестокого офицера ФСИН отправили в колонию

Новокузнецкого офицера ФСИН осудили на 4,5 года за избиение заключенных

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Сокова/Сгенерировано нейросетью]

Сотрудник исправительного учреждения в Новокузнецке поплатился свободой и офицерскими погонами за попытку скрыть жестокое избиение осужденных. Об этом сообщает VSE42.RU, ссылаясь на объединенный пресс-центре судов Кемеровской области.

Летом 2025 года в местном лечебно-исправительном учреждении (ЛИУ-16) произошел вопиющий инцидент с применением насилия к арестантам. Желая спасти показатели и избежать громкого скандала, руководство решило замять ЧП. Чтобы выбить нужные показания и заставить свидетелей молчать, в ход пустили запугивание и угрозы расправы со стороны привилегированных заключенных из так называемого «актива».

Однако тайное стало явным, когда часть запуганных людей нашла в себе силы рассказать правду следователям.

В пресс-центре судов уточнили, что подсудимый полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Фемида признала его виновным в превышении должностных полномочий и принуждении к даче ложных показаний. Ближайшие 4 года и 6 месяцев бывший старший лейтенант внутренней службы проведет в колонии. Дополнительно суд запретил ему занимать должности в системе ФСИН в течение трех лет и лишил специального звания.

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