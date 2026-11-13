Увлажнитель воздуха может довести до пневмонии: врач назвал скрытую угрозу

Обычный домашний увлажнитель воздуха способен превратиться в источник опасных микроорганизмов, если за ним неправильно ухаживать. Какие опасности скрываются внутри бытового прибора и как защитить себя и близких, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Иван Еремеко.

С наступлением отопительного сезона многие россияне начинают активно пользоваться увлажнителями воздуха, чтобы избавиться от сухости в помещении. Однако прибор, который должен улучшать домашний микроклимат, при недостаточной очистке способен стать источником загрязнения воздуха.

«В резервуаре с застоявшейся водой и на внутренних поверхностях прибора могут размножаться бактерии, в том числе легионеллы и синегнойная палочка, а также плесневые грибы», — предупредил Еремеко.

Особую опасность представляет биопленка — скопление микроорганизмов, которое образуется на стенках резервуара. Такой налет затрудняет очистку устройства и способствует сохранению бактерий.

Проблема заключается в том, что некоторые увлажнители распыляют не только воду, но и находящиеся в ней загрязнения. Особенно это касается ультразвуковых моделей, создающих мелкодисперсный аэрозоль.

Вдыхание такого аэрозоля способно провоцировать раздражение дыхательных путей, аллергические реакции и инфекционные заболевания легких. Один из наиболее серьезных рисков связан с легионеллами. Эти бактерии при попадании в дыхательные пути могут вызывать легионеллез, в том числе его тяжелую форму — легионеллезную пневмонию. Кроме того, загрязненные увлажнители могут стать причиной гиперчувствительного пневмонита. Это воспалительное заболевание легочной ткани развивается не вследствие непосредственного заражения, а в результате иммунной реакции на вдыхаемые вещества.

«Чтобы снизить риски, необходимо ежедневно менять воду, регулярно мыть и тщательно высушивать резервуар, проводить дезинфекцию строго по инструкции производителя», — посоветовал Еремеко.

Специалисты также рекомендуют не ограничиваться простым доливанием воды. Емкость следует опорожнять, очищать от отложений и хорошо просушивать. Для ультразвуковых моделей предпочтительна вода с низким содержанием минеральных солей, например дистиллированная. Однако даже такая вода не отменяет необходимости регулярной очистки.

Если на фоне использования увлажнителя появились кашель, одышка, температура или другие необычные симптомы со стороны дыхательной системы, следует прекратить пользоваться прибором и обратиться к врачу.