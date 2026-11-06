Полосатое небо над Подмосковьем: жители Павловского Посада испугались необычных облаков

Жители Павловского Посада заметили в небе необычные полосатые облака и начали спорить в соцсетях о причинах их появления, после чего эксперты в беседе с REGIONS объяснили природу этого явления.

Необычный вид неба привлек внимание жителей Павловского Посада, которые поделились в социальных сетях фотографиями облаков, исчерченных ровными белыми линиями. В комментариях под снимками развернулись бурные споры: часть пользователей испугалась и выдвинула конспирологические версии о так называемых химтрейлах, в то время как более скептически настроенные горожане предположили, что это следы от пролетающих самолетов.

Как пояснили эксперты, подобные явления представляют собой обычные конденсационные следы. На большой высоте водяной пар из двигателей самолетов резко охлаждается, превращаясь в ледяные кристаллы. Если на высоте стоит сухой воздух, след исчезает мгновенно, однако при повышенной влажности он может держаться часами, постепенно размываясь ветром и превращаясь в привычные перистые облака. Пересечение полос под разными углами также вполне естественно, так как лайнеры расходятся по разным воздушным маршрутам в разное время.

Специалисты добавили, что для точной идентификации рейсов, оставивших следы, достаточно сопоставить точное время, дату и координаты снимки с открытыми полетными данными и метеосводками.