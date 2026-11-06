Полосатое небо над Подмосковьем: жители Павловского Посада испугались необычных облаков

Общество

Фото: [Подмосковье сегодня/Наталья Пичугина]

Жители Павловского Посада заметили в небе необычные полосатые облака и начали спорить в соцсетях о причинах их появления, после чего эксперты в беседе с REGIONS объяснили природу этого явления.

Необычный вид неба привлек внимание жителей Павловского Посада, которые поделились в социальных сетях фотографиями облаков, исчерченных ровными белыми линиями. В комментариях под снимками развернулись бурные споры: часть пользователей испугалась и выдвинула конспирологические версии о так называемых химтрейлах, в то время как более скептически настроенные горожане предположили, что это следы от пролетающих самолетов.

Как пояснили эксперты, подобные явления представляют собой обычные конденсационные следы. На большой высоте водяной пар из двигателей самолетов резко охлаждается, превращаясь в ледяные кристаллы. Если на высоте стоит сухой воздух, след исчезает мгновенно, однако при повышенной влажности он может держаться часами, постепенно размываясь ветром и превращаясь в привычные перистые облака. Пересечение полос под разными углами также вполне естественно, так как лайнеры расходятся по разным воздушным маршрутам в разное время.

Специалисты добавили, что для точной идентификации рейсов, оставивших следы, достаточно сопоставить точное время, дату и координаты снимки с открытыми полетными данными и метеосводками.

Актуально
Павловский Посад

Читайте также

Бутылка в руках и шаткая походка: россиянин сдал в полицию пьяного водителя

Бутылка в руках и шаткая походка: россиянин сдал в полицию пьяного водителя

Пытался замять избиения в колонии: жестокого офицера ФСИН отправили в колонию

Пытался замять избиения в колонии: жестокого офицера ФСИН отправили в колонию

Онкоуролог рассказал о влиянии уколов стройности на либидо и зачатие

Онкоуролог рассказал о влиянии уколов стройности на либидо и зачатие

Ревнивец облил женщину азотной кислотой и отделался условным сроком

Ревнивец облил женщину азотной кислотой и отделался условным сроком

Гуманитарная миссия в Алешках: эвакуированные жители честно рассказали о приеме в России

Гуманитарная миссия в Алешках: эвакуированные жители честно рассказали о приеме в России

О чем молиться Вратарнице 26 октября: история, чудеса и банные приметы дня

О чем молиться Вратарнице 26 октября: история, чудеса и банные приметы дня

В российском регионе медведи оказались на грани голодного безумия

В российском регионе медведи оказались на грани голодного безумия

Огород без отдыха: какие культуры можно успеть посадить в ноябре под зиму

Огород без отдыха: какие культуры можно успеть посадить в ноябре под зиму

Экономия и хитрость: россиянам раскрыли, что проверить в смартфоне перед поездкой за границу

Экономия и хитрость: россиянам раскрыли, что проверить в смартфоне перед поездкой за границу

Доверительный диалог: глава Серпухова провел личный прием граждан

Доверительный диалог: глава Серпухова провел личный прием граждан

Грядет реформа приема: поступление в вузы изменится в 2027 году

Грядет реформа приема: поступление в вузы изменится в 2027 году

Украинские чиновники возмутились русскому языку при поиске в Google

Украинские чиновники возмутились русскому языку при поиске в Google

Добавьте mosregtoday.ru в избранное