России предсказали крысиный «бум» из-за погоды

России может грозить настоящий крысиный бум — при сохранении благоприятных условий для размножения численность грызунов способна удвоиться за два года. Такой прогноз в беседе с SHOT озвучил кандидат биологических наук Иван Новицкий, передает LIFE .

По словам эксперта, сравнительно теплая погода позволяет крысам дольше оставаться активными и приносить потомство. А в городах у них практически неограниченный доступ к пище и укрытиям: переполненные мусорные контейнеры, подвалы жилых домов и канализационные системы создают условия, в которых грызуны выживают и размножаются круглый год.

Жители крупных российских городов уже жалуются, что стали заметно чаще видеть крыс возле домов и мусорных площадок. Растет и спрос на услуги по уничтожению грызунов. Член президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов рассказал: в Ростове-на-Дону за последний год количество заявок на обработку территорий от крыс выросло вдвое, а в Красноярском крае число жалоб на грызунов увеличилось втрое.

Особую тревогу специалистов вызывают инфекции, переносчиками которых могут быть крысы. Среди них лептоспироз, сальмонеллез и вирус Сеула — разновидность хантавируса. Заразиться можно через загрязненные продукты и воду, при контакте с выделениями инфицированных животных, а в случае некоторых инфекций — при вдыхании частиц пыли с возбудителями.

Последствия таких заболеваний бывают тяжелыми. Лептоспироз способен поражать почки и печень, а в отдельных случаях — легкие и сосуды. Сальмонеллез вызывает кишечную инфекцию, тогда как вирус Сеула может привести к геморрагической лихорадке с поражением почек. Поэтому специалисты советуют не допускать скопления отходов, своевременно проводить дератизацию и избегать контакта с грызунами и следами их жизнедеятельности.