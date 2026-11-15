Пьяные пассажиры поезда избили и покусали полицейских

Супружеская пара получила условные сроки за пьяный дебош и нападение на сотрудников полиции в поезде, следовавшем в Крым. Приговор агрессивным пассажирам вынес Пролетарский районный суд Твери, сообщает издание «Топ Тверь».

Инцидент начался с того, что нетрезвый мужчина устроил скандал в вагоне. Когда поезд прибыл на одну из станций, проводники попытались высадить нарушителя порядка, но тот наотрез отказался покидать состав. Для усмирения дебошира бригаде пришлось вызвать наряд полиции.

В ходе возникшей потасовки буйный пассажир нанес удар одному из стражей порядка. В конфликт тут же вмешалась супруга мужчины, которая также несколько раз ударила полицейского.

Даже когда семейную пару вывели из вагона на перрон, женщина не успокоилась: она продолжила атаковать правоохранителя, нанеся ему несколько ударов по голове и укусив за руку. По итогам рассмотрения дела суд признал обоих супругов виновными и назначил каждому наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.