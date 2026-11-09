«Тишина в квартире старит». Одиночество ускоряет процесс старения и повышает риск смерти

Исследование, опубликованное в журнале Health Psychology, выявило связь между социальной изоляцией, ощущением одиночества и ускоренным биологическим старением организма. Кроме того, такое состояние оказалось сопряжено с повышенным риском преждевременной смерти.

В ходе работы специалисты проанализировали данные 309 746 участников. Средний возраст испытуемых составлял 56 лет, а период наблюдения за состоянием их здоровья в среднем составил 14,4 года.

Уровень одиночества и социальной изоляции оценивался при помощи анкет, после чего полученные сведения сопоставили с биологическим возрастом людей. Оказалось, что одиночество и недостаток общения по отдельности связаны с ускоренным старением организма. При сочетании этих факторов их негативное воздействие усиливалось.

Дополнительно была установлена взаимосвязь с продолжительностью жизни. Каждый дополнительный балл по шкале социальной изоляции соответствовал увеличению риска смерти от любых причин на 13,9%. Для шкалы одиночества аналогичный показатель составил 8,9%.

Дополнительное генетическое исследование показало, что одиночество может способствовать ускорению биологического старения. При этом регулярное посещение клубов и спортивных залов, а также участие в религиозной жизни связаны со снижением вероятности такого ускорения. Авторы работы полагают, что биологическое старение отчасти объясняет связь одиночества с повышенной смертностью.

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