Коктейль с чистящим средством: посетители ресторана получили ожоги

В штате Северная Каролина, США, несколько посетителей ресторана получили химические ожоги из-за ошибки бармена, напоившего их коктейлями с чистящим средством. Об этом сообщает People.

Все началось 26 октября, когда в ресторане мыли помещение подрядчики. Они использовали порошкообразный обезжириватель, а затем передали его сотруднику заведения. Тот пересыпал химикат в немаркированную тару и оставил у барной стойки.

Два дня спустя бармен принял содержимое за сахар. Когда клиенты заказали «Маргариту», он добавил в напиток не сахар, а чистящее средство. Выпив коктейли, посетители почувствовали боль и жжение во рту. Они рассказали о симптомах персоналу и уехали за медицинской помощью.

Позже двое сотрудников ресторана сами попробовали вещество и сообщили о похожих ощущениях в санитарную службу. Инспекторы распорядились тщательно очистить и продезинфицировать все поверхности, которые могли контактировать с химикатом. К утру 29 октября проверка завершилась, и ресторан снова открылся. Состояние пострадавших не уточняется.

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