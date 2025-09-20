Путин обратился к участникам «Интервидения» в Москве перед стартом финала конкурса

Фото: [ Владимир Путин на Восьмой ежегодной конференции по ИИ AI Journey/Медиасток.рф ]

Президент России Владимир Путин выступил со специальным видеообращением к участникам и гостям международного музыкального конкурса «Интервидение-2025», который проходит 20 сентября на московской «Live Арене».

Глава государства лично подписал указ о проведении этого масштабного мероприятия в Москве и Московской области, подчеркнув его значение для международного культурного диалога. В своем обращении Путин пожелал успехов всем конкурсантам и выразил надежду, что каждый артист почувствует поддержку зрителей.

«Уверен, Интервидение станет одним из самых узнаваемых и любимых конкурсов во всем мире», — заявил президент.

Отметим, что 20 сентября торжественное открытие конкурса началось с совместного выступления Димы Билана и Полины Гагариной, исполнивших песню «На заре». В финале участвуют представители 23 стран, включая Кубу, Бразилию, Кению, Катар, Вьетнам, Китай, Беларусь и Казахстан. Россию представляет певец SHAMAN с композицией «Прямо по сердцу», написанной Максимом Фадеевым. В состав жюри вошел народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

