Путин обратился к участникам «Интервидения» в Москве перед стартом финала конкурса
Фото: [Владимир Путин на Восьмой ежегодной конференции по ИИ AI Journey/Медиасток.рф]
Президент России Владимир Путин выступил со специальным видеообращением к участникам и гостям международного музыкального конкурса «Интервидение-2025», который проходит 20 сентября на московской «Live Арене».
Глава государства лично подписал указ о проведении этого масштабного мероприятия в Москве и Московской области, подчеркнув его значение для международного культурного диалога. В своем обращении Путин пожелал успехов всем конкурсантам и выразил надежду, что каждый артист почувствует поддержку зрителей.
«Уверен, Интервидение станет одним из самых узнаваемых и любимых конкурсов во всем мире», — заявил президент.
Отметим, что 20 сентября торжественное открытие конкурса началось с совместного выступления Димы Билана и Полины Гагариной, исполнивших песню «На заре». В финале участвуют представители 23 стран, включая Кубу, Бразилию, Кению, Катар, Вьетнам, Китай, Беларусь и Казахстан. Россию представляет певец SHAMAN с композицией «Прямо по сердцу», написанной Максимом Фадеевым. В состав жюри вошел народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко.
