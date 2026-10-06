Стоматология Подмосковья стала лидером по числу судебных исков

«Команда Мечты»: более 40% гражданских исков в медицине связаны со стоматологией

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Стоматология вышла на первое место по числу судебных претензий пациентов. На Московский регион приходится до 20–25% гражданских исков и уголовных проверок в отношении стоматологических клиник. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сети «Команда Мечты» со ссылкой на анализ судебной статистики.

По данным отраслевого исследования, стоматология формирует более 40% гражданских исков пациентов по стране. Далее следуют косметология и пластическая хирургия — свыше 20%, акушерство и гинекология — 16%.

Основными причинами споров становятся ошибки при протезировании и имплантации — 43% претензий, проблемы с лечением корневых каналов — 27%, а также неудовлетворительные результаты исправления прикуса — 18%.

Суды удовлетворяют около 97% претензий к стоматологам, при этом клиники проигрывают примерно 77% разбирательств. За пределами Москвы средний размер взысканий составляет 200–800 тыс. рублей.

Более 80% дел, выигранных пациентами, связаны с ненадлежащим оформлением информированного согласия. Эксперты рекомендуют заранее подробно фиксировать план лечения, включая необходимость удаления и возможность сохранения зубов.

Ранее сообщалось, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от самой распространенной аллергии.

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