Перемены опаснее физкультуры: где дети травмируются чаще всего

Росгосстрах: 55% школьных травм дети получают в коридорах

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Компания Росгосстрах проанализировала данные о детском травматизме за 2024–2026 годы и выяснила, что примерно каждая двадцатая травма ребенок получает в стенах школы, пишет «Газета.Ru». При этом уроки физкультуры оказались далеко не самыми рисковыми — значительно чаще травмы происходят на переменах.

По данным компании, на уроках физкультуры приходится примерно каждая десятая школьная травма. Гораздо чаще — в 55% случаев — дети падают в коридорах, спотыкаются или теряют равновесие. Отдельно выделяются лестницы: в 6% случаев именно они становятся причиной травматизма.

Взаимоотношения между детьми также играют важную роль. В 2024–2025 годах 17% травм приходились на конфликты, удары или столкновения со сверстниками. В 2026 году их доля выросла до 21% — сегодня с действиями других детей связан каждый пятый школьный случай. Речь идет не только о конфликтах: в категорию попадают столкновения во время игр и беготни по коридорам.

Чаще всего травмируются дети среднего школьного возраста: на группу 10–14 лет приходится около 65% случаев. Самая большая доля у 12-летних — 16,6%, далее идут 11-летние (14,1%), 10-летние (11,7%), 13-летние (11,6%) и 14-летние (11,3%). Самое частое последствие — переломы: они встречаются примерно в 53% случаев. Еще около 8% приходится на травмы головы и сотрясения, а 5% — на растяжения и повреждения связок.

В Росгосстрахе отметили, что за последние два года около половины всех обращений по страхованию от несчастных случаев были связаны именно с детскими травмами. Ограничивать детскую активность из-за этого не стоит, однако страховка может быть разумным инструментом для родителей: она не предотвращает травму, но помогает семье сгладить ее финансовые последствия.

Ранее были названы главные причины осенних болезней.

Читайте также

Стало известно, почему брат Сергея Соседова может не получить наследство

Мороз подбирается к Москве: в выходные температура опустится до −1 градуса

Мороз подбирается к Москве: в выходные температура опустится до −1 градуса

Жителям Подмосковья выплатят по 5 тысяч рублей за 100-летний юбилей

Киев проснулся в густом смоге: почему дым после ночных пожаров не рассеялся

Выездная проверка в Путилково: заместитель главы округа оценил состояние дворов и взял вопросы на контроль

Выездная проверка в Путилково: заместитель главы округа оценил состояние дворов и взял вопросы на контроль

Для «Битвы моторов» построили 10 машин и одну из них теперь разыграют среди зрителей

Член ОП Подмосковья Гундеров оценил организацию голосования для людей с ОВЗ

Член ОП Подмосковья Гундеров оценил организацию голосования для людей с ОВЗ

«Связь между всеми медведями мира». О каком «эффекте сотой обезьяны» рассказал зоолог?

«Связь между всеми медведями мира». О каком «эффекте сотой обезьяны» рассказал зоолог?

Bugatti за миллионы сломался из-за шланга: ремонт оказался дешевле ужина

Медведи идут к людям: специалисты назвали главные причины

Трофеи научили: в России выработали десятки решений по танкам ВСУ

Трофеи научили: в России выработали десятки решений по танкам ВСУ

Медведи приблизились к населенным пунктам: какие регионы оказались в центре проблемы

Добавьте mosregtoday.ru в избранное