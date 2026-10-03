Перемены опаснее физкультуры: где дети травмируются чаще всего

Компания Росгосстрах проанализировала данные о детском травматизме за 2024–2026 годы и выяснила, что примерно каждая двадцатая травма ребенок получает в стенах школы, пишет « Газета.Ru ». При этом уроки физкультуры оказались далеко не самыми рисковыми — значительно чаще травмы происходят на переменах.

По данным компании, на уроках физкультуры приходится примерно каждая десятая школьная травма. Гораздо чаще — в 55% случаев — дети падают в коридорах, спотыкаются или теряют равновесие. Отдельно выделяются лестницы: в 6% случаев именно они становятся причиной травматизма.

Взаимоотношения между детьми также играют важную роль. В 2024–2025 годах 17% травм приходились на конфликты, удары или столкновения со сверстниками. В 2026 году их доля выросла до 21% — сегодня с действиями других детей связан каждый пятый школьный случай. Речь идет не только о конфликтах: в категорию попадают столкновения во время игр и беготни по коридорам.

Чаще всего травмируются дети среднего школьного возраста: на группу 10–14 лет приходится около 65% случаев. Самая большая доля у 12-летних — 16,6%, далее идут 11-летние (14,1%), 10-летние (11,7%), 13-летние (11,6%) и 14-летние (11,3%). Самое частое последствие — переломы: они встречаются примерно в 53% случаев. Еще около 8% приходится на травмы головы и сотрясения, а 5% — на растяжения и повреждения связок.

В Росгосстрахе отметили, что за последние два года около половины всех обращений по страхованию от несчастных случаев были связаны именно с детскими травмами. Ограничивать детскую активность из-за этого не стоит, однако страховка может быть разумным инструментом для родителей: она не предотвращает травму, но помогает семье сгладить ее финансовые последствия.

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